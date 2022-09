PM Han Duck-soo Bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Han Duck-soo bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, dan menyampaikan keprihatinan perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengenai penerapan Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) AS.PM Han yang tengah mengunjungi Jepang untuk menghadiri upacara pemakaman mantan PM Shinzo Abe bertemu dengan Wakil Presiden Harris pada hari Selasa (27/09) dan membahas berbagai hal termasuk hubungan antara Korea Selatan dan AS, masalah di Sememanjung Korea, isu global, dan lain sebagainya.Khususnya, PM Han menyampaikan keprihatinan perusahaan-perusahaan Korea Selatan terhadap diskriminasi keringanan pajak yang dimuat dalam IRA, dan meminta perhatian dari pemerintah AS.Wakil Presiden Harris menyatakan pihaknya memahami keprihatinan Korea Selatan dan akan mencari jalan keluar bersama Korea Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.Selain itu, kedua pihak menilai kerja sama ekonomi bilateral semakin meningkat, dan sepakat mengembangkan aliansi di bidang ekonomi, keamanan, dan teknologi.Di samping itu, PM Han juga meminta dukungan penuh AS untuk pelaksanaan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.Dia pun menyampaikan sambutan hangat atas rencana kunjungan Wakil Presiden Harris ke Koera Selatan pada 29 September, dan mengusulkan penciptaan kesempatan pengembangan hubungan bilateral yang lebih baik mejelang peringatan 70 tahun jalinan hubungan aliansi Korea Selatan dan AS pada tahun depan.Wakil Persiden Harris akan mengunjungi Korea Selatan pada 29 September, dan dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol dan mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ).