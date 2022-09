Pentagon: Misi USFK untuk Pertahankan Korsel dan Kepentingan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa misi Pasukan Korea Selatan Amerika Serikat (USFK) akan membela Korea Selatan dan melindungi kepentingan nasional AS.Juru Bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder membuat pernyataan tersebut pada Selasa (27/09) dalam sebuah pengarahan pers saat ditanya apakah Korea Selatan atau USFK akan terlibat dalam membela Taiwan jika diserang oleh China.Juru bicara itu menolak memberikan jawaban langsung, namun mengatakan bahwa akan lebih baik untuk menanyakan hal tersebut kepada pemerintah Korea Selatan, sembari menekankan komitmen USFK terhadap persekutuan Korea Selatan dan AS.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Pasukan AS berkomitmen menjaga kesiapan dan mendorong postur pertahanan gabungan untuk mempertahankan kedaulatan Korea Selatna dan kepentingan regional AS.Ryder kemudian memberikan respons lanjutan, mengatakan bahwa dia tidak akan membuat hipotesis, menambahkan bahwa Korea Selatan dan AS memiliki sejarah panjang dan telah bekerja sama erat untuk melindungi Semenanjung Korea dan kepentingan AS.