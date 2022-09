Ketua JCS: Korsel akan Tanggapi Keras Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan Kim Seung-kyeom, yang mengunjungi kapal induk Amerika Serikat (AS) yang tengah mengikuti latihan militer gabungan bersama pasukan Korea Selatan, mengatakan bahwa pihaknya akan secara tegas menanggapi provokasi Korea Utara.Menurut pihak Kepala Staf Gabungan, Ketua Kim bersama Komandan Komando Pasukan Gabungan (CFC) AS Paul LaCamera menginspeksi kapal induk bertenaga nuklir AS, USS Ronald Reagan, yang sedang melaksanakan latihan maritim di perairan Laut Timur pada Selasa (27/09).Usai menerima laporan mengenai proses latihan, Ketua Kim melontarkan bahwa persekutuan Korea Selatan dan AS akan mengambil tanggapan kuat dalam menghadapi setiap provokasi dan serangan Korea Utara.Dikatakan bahwa jika Korea Utara melakukan serangan nuklir, maka kedua sekutu akan memastikan tidak ada skenario di mana Korea Utara dapat bertahan lebih lama lagi.Komandan LaCamera mengungkapkan bahwa kunjungan pasukan kapal induk penyerang AS dan latihan gabungan ini menujukkan komitmen dan kemampuan eksekusi AS terhadap kesiapan pertempuran dan pencegahan yang diperpanjang.Latihan gabungan tersebut akan dilaksanakan di perairan Laut Timur hingga Kamis (29/09) dengan mengerahkan 20 kapal induk Korea Selatan dan AS.