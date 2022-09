Sentimen Bisnis di September Menurun Akibat Perlambatan Ekonomi

Photo : YONHAP News

Sentimen bisnis memburuk di September, di tengah berkembangnya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (29/09), indeks survei bisnis (BSI) untuk semua industri turun 3 poin per bulan, tercatat di 78 pada bulan September, mengindikasikan bahwa jumlah yang pesimis melebihi yang optimis.Setelah turun selam tiga bulan berturut-turu sebelum kembali naik di Agustus, indeks tersebut kemudian kembali turun di September, yang dikatakan akibat meningkatnya kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi akibat kenaikan tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat dan negara-negara utama lainnya, serta kenaikan harga barang.BSI untuk manufaktur turun 6 poin per bulan, tercatat sebesar 74 pada September, sementara indeks untuk non-manufaktur, termasuk restoran, bisnis grosir dan retail, juga turun 1 poin menjadi 81.Sementara itu, bisnis lokal diproyeksikan mengalami penurunan 7 poin per bulan menjadi 75 pada Oktober.