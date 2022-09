K-pop Dominasi Tangga Lagu Billboard

Photo : YONHAP News

Sejumlah 15 lagu dari penyanyi Korea Selatan masuk dalam tangga lagu Billboard 200 yang diumumkan pada Selasa (27/09) waktu setempat.Daftar itu memuat berbagai grup K-pop mulai dari yang telah lama terkenal hingga penyanyi baru.Terutama, lagu BLACKPINK " Shut Down" dan "Born Pink" menempati peringkat pertama dan kedua di tangga lagu Billboard 200. Selain itu, semua lagu lain dalam album kedua BLACKPINK berhasuk masuk dalam tangga lagu Billoard.Keberhasilan serupa belum pernah diraih oleh musisi wanita lain.Lagu "Left and Right" hasil kolaborasi bersama Jungkook, salah seorang member BTS, dan Charlie Puth, penulis dan produser musik, berada di peringkat 44.Sementara itu, lagu IVE "After Like" menempati peringkat 47, lagu New Jeans "Hype Boy" berada diperingkat 71 dan "Attention" di peringkat 97 dalam tanga lagu Billboard pekan ini.Dalam daftar lagu Billboard global yang mengecualikan AS, lagu-lagu New Jeans tersebut masing-masing menempati peringkat 46 dan 48.Walau tidak digolongkan dalam kategori K-pop, namun lagu "Baby Shark" karya perusahaan konten Korea Selatan, Pinkfong, juga menempati peringkat 90 dalam tangga lagu Billboard.