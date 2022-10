AS Kecam Peluncuran Rudal Korut Tepat Usai Kunjungan Wapres Harris ke Korsel

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat merilis pernyataan mengecam peluncuran rudal ketiga Korea Utara dalam lima hari terakhir, sembari mengonfirmasi kembali komitmennya akan keamanan Korea Selatan.Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (29/09) menyatakan posisi tersebut setelah Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengumumkan terdeteksinya penembakan dua rudal balistik dari area Sunchon, Provinsi Pyongan Selatan, antara pukul 20.48 dan 20.57 waktu setempat, tidak lama setelah Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bertolak meninggalkan Korea Selatan setelah melakukan kunjungan selama satu hari.Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan melalui sebuah pengarahan pers melalui telepon bahwa AS mengecam semua peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini yang jelas merupakan pelanggaran terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menunjukkan ancaman yang ditimbulkan Korea Utara di kawasan Semenanjung Korea dan bagi komunitas internasional.Namun demikian, Patel menambahkan bahwa AS tetap berkomitmen melakukan pendekatan diplomatik dengan Pyongyang, mendesak rezim tersebut untuk terlibat dalam dialog.Wakil Juru Bicara itu juga mengonfirmasi kembali komitmen kuat AS untuk keamanan Korea Selatan dan Jepang.Sementara itu, Komando Indo-Pasifik AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya mengetahui dua peluncuran rudal balistik tersebut dan sedang melakukan konsultasi erat bersama negara-negara sekutu dan mitranya.