Korsel dan AS Berkomitmen Kerja Sama untuk Pasokan Likuiditas Jika Diperlukan

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan Choo Kyong-hoo menyerukan peningkatan kerja sama di pasar valuta asing kepada Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, serta menyampaikan keprihatinan industri kendaraan listrik Korea Selatan terkait undang-undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.Menurut Kementerian Keuangan di Seoul, Choo dan Yellen mengadakan telekonferensi pada hari Jumat (30/09), dan Choo menyerukan agar kedua negara memantau dengan cermat tren pasar keuangan dan valuta asing terkini serta memperkuat kerja sama di pasar valuta asing, di tengah berlanjutnya kondisi keuangan global yang sulit.Kedua menteri sependapat bahwa meskipun dolar AS menguat, ekonomi Korea Selatan tetap kuat menghadapi guncangan eksternal berkat cadangan devisa yang memadai dan likuiditas yang baik.Choo dan Yellen juga menegaskan kembali kesiapan kedua negara untuk bekerja sama erat dalam penerapan pasokan likuiditas jika diperlukan.Selain itu, Menteri Choo menyampaikan keprihatinan Seoul atas IRA, yang mengecualikan kendaraan listrik yang dirakit di luar Amerika Utara dari subsidi pajak.Sebagai tanggapannya, Menteri Yellen merekomendasikan agar Korea Selatan dan AS terus melanjutkan koordinasi sercara erat.Telekonferensi itu diadakan atas permintaan Kementerian Keuangan AS, dan merupakan pembicaraan resmi keempat antara menteri keuangan dari kedua negara sejak Menteri Choo mulai menjabat.