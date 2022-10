AS Kecam 7 Peluncuran Rudal Korut dalam Sepekan

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (01/10) waktu setempat mengecam Korea Utara yang kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik dan mendesak Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan untuk denuklirisasi.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Korea Utara terus melakukan penembakan rudal balistik yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dan mengecam peluncuran rudal terkini serta peluncuran 4 rudal balistik dalam sepekan terakhir.Korea Utara sebelumnya telah menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur dari Sunan, dekat Ibu Kota Pyongyang, pada Sabtu (01/10) lalu.Dengan demikian, Korea Utara telah meluncurkan tujuh rudal dalam sepekan terakhir, termasuk penembakan satu rudal pada 25 September, dan masing-masing dua rudal pada 28 dan 29 September.Provokasi Korea Utara baru-baru ini yang dilakukan bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan, belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dinilai sebagai bentuk protes atas latihan gabungan Angkatan Laut Korea Selatan dan Amerika Seikat di perairan Laut Timur yang mengerahkan kapal induk AS.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS menekankan bahwa serangkaian penembakan rudal yang dilakukan Korea Utara secara jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus menjadi ancaman bagi negara tetangganya dan komunitas internasional.Ditambahkan pula bahwa Washington tetap bertekad untuk menjalankan pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara dan mendesak Pyongyang untuk segera kembali ke meja perundingan.Dia juga melanjutkan bahwa komitmen AS tetap kuat untuk mempertahankan Korea Selatan dan Jepang.