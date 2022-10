CFC Korsel - AS Direlokasi ke Pyeongtaek dari Yongsan

Photo : KBS News

Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan - Amerika Serikat akan direlokasi ke Camp Humphreys Pyeongtaek.CFC Korea Selatan dan AS yang telah ditempatkan di Yongsan, Seoul, selama 44 tahun menyambut era baru di Pyeongtaek, setelah proses relokasi selesai pada akhir bulan ini.Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS siap melaksanakan relokasi setelah menyepakati rencana relokasi CFC ke Pyeongtaek pada Juni 2019, serta dalam pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) ke-53 pada bulan Desember tahun lalu, keduanya juga telah menyepakati penyelesaian relokasi dalam tahun ini.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa CFC adalah simbol aliansi antara Korea Selatan dan AS, dan terus menjalankan tugas untuk pertahanan Korea Selatan menghadapi provokasi dan ancaman Korea Utara.Ditambahkan pula, setelah relokasi ke Pyeongtaek, CFC akan membentuk sistem pertahanan gabungan antara Korea Selatan dan AS berdasarkan semangat aliansi yang lebih kuat dan strategi yang efektif.Sebagian besar personel dan fasilitas CFC telah dipindahkan ke Pyeongatek, dan markas besar serta fasilitas telekomunikasi akan segera dipindahkan dalam tahun ini.