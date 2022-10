Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Kecam Peluncuran Rudal Balistik Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengecam peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada Selasa (04/10) bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon mengadakan pembicaraan via telepon bersama Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi.Ketiganya menyatakan bahwa Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan empat peluncuran rudal balistik jarak pendek pada pekan lalu serta peluncuran rudal balistik jarak menengah pada Selasa (04/10).Terlebih lagih, rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan jatuh di Samudra Pasifik setelah melewati kepulauan Jepang, sehingga peluncuran kali ini menjadi ancaman signifikan terhadap Semenanjung Korea dan dunia.Perwakilan dari ketiga negara tersebut mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan segala tindakan provokasinya.Selain itu, pihaknya menekankan diperlukannya tanggapan tegas dari komunitas internasional terhadap ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, serta menyatakan akan melakukan komunikasi trilateral untuk mengambil langkah lanjutan.