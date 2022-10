Samsung Electronics akan Produksi Chip 1,4 Nanometer

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics mengumumkan pihaknya akan memproduksi chip 1,4 nanometer dalam lima tahun ke depan.Samsung mengumumkan rencana dan teknologi baru masa depan terkait bisnis foundry di Forum Foundry Samsung 2022 yang digelar di Silicone Valley, Amerika Serikat (AS), pada hari Senin (03/10) waktu setempat.Dalam forum tersebut, Samsung untuk pertama kalinya mempublikasikan rencana pemroduksian chip 1,4 nanometer.Menurutnya, Samsung akan melakukan inovasi teknologi berbasis Gate All Around (GAA) agar dapat memproduksi chip semikonduktor 2 nanometer pada 2025, dan 1,4 nanometer pada tahun 2027.Selain itu, Samsung mengumumkan target peningkatan penjualan produk sebesar 50 persen, kecuali untuk produk seluler, hingga tahun 2027.Saat ini, penjualan Samsung berfokus pada penjualan produk seluler, namun pihaknya akan memperluas fokus penjualan ke komputasi performa tinggi (HPC), semikonduktor untuk kendaraan, 5G, internet untuk segala, dan produk lainnya.Ditambahkan pula, Samsung akan menambah jumlah pabrik foundry menjadi 2 pabrik, di mana saat ini pihaknya sedang membangun 1 pabrik di Texas, AS.