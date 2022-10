Korsel, AS dan Jepang Tekankan Langkah Tegas Hadapi Peluncuran Rudal Balistik Jarak Menengah Korut

Photo : YONHAP News

Ketua badan keamanan nasinoal Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menegaskan kembali pengambilan langkah tegas menghadapi peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara.Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Sung-han menyampaikan bahwa dia telah mengadakan pembicaraan via telepon dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Penasihat Keamanan Nasional Jepang Takeo Akiba pada hari Selasa (04/10) untuk mengevaluasi peluncuran rudal balistik Korea Utara dan mengambil langkah lanjutan.Wakil Juru Bicara Kantor Kepresidenan Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan bahwa ketiga pihak telah menyamakan pandangan mengenai peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara kali ini yang disebut sebagai provokasi signifikan yang mengancan perdamaian dan stabilisasi Semenanjung Korea dan dunia, serta merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Ditambahkan pula bahwa ketiga pihak akan mengambil langkah tegas melalui kerja sama trilateral dan melakukan kerja sama dengan dunia internasional untuk mencegah provokasi Korea Utara.Dewan Keamanan Nasional AS juga mengatakan bahwa ketiga negara telah sepakat untuk mengambil langkah bersama dan menkankan kembali komitmen AS untuk melindungi Korea Selatan dan Jepang.Menurut seorang pejabat Kantor Kepresidenan Korea Selatan, dalam rapat NSC pada Selasa (04/10), Presiden Yoon Suk Yeol menyerukan peningkatan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang yang mencakup segala jenis kerja sama keamanan nasional.