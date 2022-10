Harga Konsumen Naik 2 Bulan Berturut-turut pada September

Photo : YONHAP News

Harga konsumen naik sekitar lima persen per tahun pada bulan lalu, sementara pertumbuhan melambat selama dua bulan berturut-turut.Menurut Badan Pusat Statistik Korea pada Rabu (05/10), indeks harga konsumen Korea Selatan tercatat di 108,93 pada September, naik 5,6 persen dibandingkan setahun lalu, dengan inflasi yang melambat sejak Agustus, setelah melonjak dari 3,6 persen pada Januari dan mencapai puncaknya di kisaran 6 persen pada Juni.Harga komoditas naik 7,2 persen pada September dibandingkan setahun sebelumnya, dengan harga produk industri naik 6,7 persen. Khususnya, harga produk petroleum yang melonjak 16,6 persen per tahun.Harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 6,2 persen per tahun, sementara harga listrik, gas, dan air melonjak 14,6 persen.Harga jasa juga naik 4,2 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Inflasi inti, yang mengecualikan volatilitas harga makanan dan minyak, naik 4,5 persen per tahun pada September.