Pemkot Seoul Naikkan Target Penanganan Curah Hujan Hingga 110 mm Per Jam

Photo : YONHAP News

Kota Seoul mengalami kerugian besar akibat dilanda hujan deras pada bulan Agustus lalu.Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Seoul akan menaikkan target ketinggian curah hujan yang dapat ditangani oleh fasilitas pencegahan bencana Seoul sehingga dapat menangani curah hujan hingga 100 milimeter per jam, terutama, di daerah Gangnam menjadi sebesar 110 milimeter.Target penanganan curah hujan Seoul, yang merupakan standar untuk merancang fasilitas pencegahan bencana, ditingkatkan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir.Pemerintah Kota Seoul pada Kamis (06/10) mengumumkan standar maksimal penanganan curah hujan dinaikkan menjadi 100 milimeter dari 95 milimeter per jam yang ada saat ini.Target untuk daerah Gangnam, yang lebih sering dilanda banjir karena kondisi topografinya yang relatif rendah, akan dinaikkan menjadi 110 milimeter per jam.Target penanganan curah hujan adalah jumlah curah hujan maksimal yang dapat ditangani per jam, dan menjadi standar untuk perencanaan infrastruktur perkotaan dan desain fasilitas pencegahan bencana.Pemerintah Seoul juga akan menyelesaikan proyek 'Terowongan Air Hujan' pada 2032 dan kini sedang mempromosikannya di enam daerah yang sering mengalami kebanjiran.Terowongan untuk air hujan akan dibuat di daerah Stasiun Gangnam, Dorimcheon, dan Gwanghwamun hingga tahun 2027 dan di Stasiun Sadang dan Yongsan serta kecamatan Gildong hingga tahun 2023.Sejalan dengan rencana tersebut, jalanan tua sepanjang 598 kilometer di 46 daerah juga akan diperbaiki.Selain itu, pemerintah Seoul akan menerapkan sistem perlindungan bagi warga lanjut usia dan disabilitas yang sulit menyelamatkan diri saat banjir dengan menugaskan seorang pegawai sipil untuk setiap warga.Selain itu, pemerintah Seoul akan memasang pintu untuk mencegah masuknya air hujan ke dalam staisun di semua stasiun kereta api bawah tanah di Seoul hingga Mei tahun depan.Sistem pencegahan bencana banjir dengan menggunakan teknologi dan informasi canggih pun akan disediakan hingga tahun 2030.