Korsel, AS, dan Jepang Lakukan Latihan Pertahanan Rudal di Laut Timur

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) serta Pasukan Bela Diri Maritim Jepang tengah melaksanakan latihan militer gabungan selama dua minggu berturut-turut di Laut Timur.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan pada Kamis (06/10) mengatakan bahwa latihan pertahanan rudal di Laut Timur tersebut dilaksanakan untuk menghadapi provokasi rudal balistik Korea Utara.Korea Selatan, AS, dan Jepang untuk pertama kalinya menggelar latihan maritim gabungan selama dua minggu.Kapal perusak Aegis milik Angkatan Laut Korea Selatan, Sejong the Great, serta kapal perusak Reagan Aegis Benfold milik Angkatan Laut AS, dan kapal perusak Aegis Angkatan Laut Bela Diri Jepang, Chokai, berpartisipasi dalam latihan kali ini.Ketiga negara melakukan latihan dengan fokus untuk menguasai prosedur berbagi informasi target, pendeteksian, pelacakan, dan pencegatan di bahwa skenario adanya serangan rudal balistik Korea Utara.JSC berharap latihan gabungan itu dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan militer dalam melawan provokasi rudal Korea Utara.Korea Selatan dan AS telah melakukan latihan militer gabungan di Laut Timur selama empat hari sejak 26 September, dilanjutkan dengan latihan militer bersama Jepang mulai tanggal 30 September.