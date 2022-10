Kemlu AS Siap Ambil Langkah Tambahan Hadapi Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya terus mencermati pergerakan Korea Utara, seperti provokasi peluncuran rudal, dan siap mengambil langkah tambahan.Kementerian juga kembali mengecam provokasi rudal Korea Utara yang disebut secara langsung menimbulkan ancaman terhadap negara-negara tetangganya.Pihaknya memperingatkan bahwa AS memiliki berbagai langkah yang dapat diambil agar rezim Korea Utara bertanggung jawab atas situasi saat ini, termasuk dengan penerapan sanksi, dan AS siap untuk mengambil langkah tambahan.Pihaknya juga menekankan bahwa kapal induk USS Ronald Reagen milik AS kini berada di Laut Timur sebagai tanggapan provokasi Korea Utara, dan telah melakukan latihan militer gabungan dengan Koera Selatan dan Jepang.Selain itu, terdapat pihak-pihak yang menyuarakan agar AS memprioritaskan pendekatan berani terhadap Korea Utara untuk menyelesaikan situasi saat ini, di mana ketegangan militer semakin tinggi di Semenanjung Korea.Apabila Korea Utara melakukan peluncuran rudal balistik antar-benua dan uji coba nuklir, maka situasi tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi pihak-pihak terkait untuk kembali berdialog.Di sisi lain, provokasi Korea Utara malah meningkatkan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang, sehingga Korea Utara harus menpertimbangkan situasi saat ini.Oleh sebab itu, para pakar menyuarakan agar pemerintahaan Biden memprioritaskan masalah Korea Utara untuk menyelesaikan situasi saat ini.