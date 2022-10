Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Bahas Upaya Pemblokiran Sumber Dana Pengembangan Rudal dan Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang sepakat meningkatkan upaya memblokir pengumpulan dana Korea Utara untuk pengembangan rudal dan nuklir yang didapat dari pencurian mata uang kripto.Selain itu, ketiga pihak juga sepakat memperkuat kerja sama global untuk mencegah upaya Korea Utara menghindari sanksi internasional melalui pengiriman melalui kapal secara ilegal.Kemetnerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon telah mengadakan pembicaraan trilateral via telepon bersama Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi, dan mengecam keras aksi peningkatan ketegangan yang dilakukan Korea Utara melalui peluncuran 10 rudal balistik selama dua pekan terakhir.Ketiganya menekankan bahwa peluncuran rudal balistik Korea Utara melangar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan pihaknya tidak akan membiarkan Korea Utara terus melakukan provokasi.Ketiga perwakilan itu mendesak DK PBB untuk tidak hanya berdiam diri saja dan mengambil langkah bersama secara tegas.Pada 5 Oktober, DK PBB mengadakan rapat terbuka untuk membahas masalah peluncuran rudal balistik jarak menengah (IRBM) Korea Utara, namun gagal mencapai sebuah hasil nyata.Sebagian besar negara anggota DK PBB mendesak tanggapan tegas terhadap provokasi Korea Utara. Namun China dan Rusia, yang merupakan anggota tetap DK PBB, menolak pengadopsian resolusi maupun sanksi tambahan.Akibatnya, sejumlah negara anggota DK PBB bersama Korea Selatan dan Jepang terpaksa membuat pernyataan terpisah untuk mengecam provokasi peluncuran rudal balistik Korea Utara.