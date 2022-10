Nilai Tukar Won Korea Melampaui 1.430 Won Per Dolar AS

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won melemah lebih dari 20 won hingga melampaui level 1.430 won per dolar AS.Di pasar valuta asing pada Selasa (11/10), nilai tukar mata uang won Korea melemah 22,80 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di 1.435,20 won per dolar AS.Perdagangan won dibuka di 1.428 won dan sempat mencapai titik tertinggi sebesar 1.438 won.Para ahli menganalisis risiko geopolitik yang berkembang dari perang Rusia dan Ukraina menjadi penyebab meluasnya sentimen untuk menghindari risiko.Selain itu, kebijakan pengetatan moneter yang kuat dari bank sentral Amerika serikat, atau The Fed, juga mempengaruhi penguatan dolar AS.Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Selasa (11/10) mengalami penurunan drastis sebanyak 40,77 poin atau 1,83 persen, ditutup di level 2.192,07.KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, juga mengalami penurunan 28,99 poin atau 4,15 persen, ditutup di level 669,50.