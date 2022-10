Gedung Perakitan Propelan Roket di Korut Berpindah ke Dekat Landasan Peluncuran

Photo : YONHAP News

Sebuah bangunan portabel di lokasi uji coba nulir Tongchang-ri, Provinsi Pyongan Utara, Korea Utara, tampak telah berpindah ke arah landasan peluncuran roket.Voice Of America (VOA) memberitakan pada Rabu (12/10) bahwa berdasarkan hasil analisis citra satelit dari Planet Lab“, bangunan portabel tersebut ditemukan di sekitar 40 meter sebelah barat dari lokasi awalnya.Lokasi uji coba rudal di Tongchang-ri dilengkapi dengan landasan peluncur untuk menembakkan roket dan dua gedung di ujung timur berjarak 120 meter.VOA menyampaikan bahwa dua bangunan tersebut terdiri dari satu gedung perakitan propelan roket dan satu gedung lain yang dapat dipindahkan untuk mengangkut dan mendirikan roket.Menurut VOA, di antara dua bangunan tersebut, satu bangunan portabel diperkirakan dipindahkan ke sisi barat pada antara 30 September hingga 3 Oktober.Seorang ahli citra satelit AS mengatakan dalam wawancara via telepon dengan VOA bahwa pergerakan tersebut sesuai dengan perintah Pemimpin Kim Jong-un untuk memodernisasi lokasi uji coba rudal sebagaimana dibutuhkan ruangan yang lebih besar untuk memperbaiki dua bangunan tersebut.