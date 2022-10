JCS Korsel, AS dan Jepang Adakan Pertemuan di AS pada 20 Oktober

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan bertemu untuk membahas langkah-langkah menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Menurut JCS Korea Selatan, Ketua JCS Kim Seung-kyeom akan menggelar pertemuan dengan rekan-rekannya dari AS, Mark Milley, dan Koji Yamazaki dari Jepang di AS pada 20 Oktober.Pada Maret, ketiga Ketua JCS tersebut sempat bertemu di Camp H. M. Smith di Hawaii dan membahas kerja sama dalam menanggapi ancaman provokasi Korea Utara.Dalam pertemuan di AS kali ini, ketiga pihak akan membahas peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara yang melintasi wilayah udara Jepang, latihan pasukan operasi nuklir taktis, serta persiapan uji coba nuklir ke-7 Korea Utara.