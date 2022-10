AMA Buat Kategori Penghargaan Artis K-Pop Favorit

Photo : YONHAP News

Salah satu dari tiga ajang penganugerahan musik bergengsi di Amerika Serikat, American Music Awards (AMA), membuat kategori penghargaan baru, yaitu kategori 'Artis K-Pop'.Saat mempublikasikan nominasi dalam setiap kategori AMA pada Kamis (13/10) waktu setempat, pihaknya juga mengumumkan telah menambahkan kategori 'Artis K-Pop Favorit' dalam penghargaan hari ini.Black Pink, BTS, Seventeen, Tommorow By Together, dan Twice adalah nama-nama besar artis K-Pop yang dinominasikan dalam kategori Artis K-Pop Favorit AMA.Selain itu, BTS juga dinominsikan dalam kategori 'Pop Duo atau Grup Farovit' bersama Cold Play, Imagine Dragons, Maneskin, dan One Republic.Ajang penganugerahan penghargaan AMA tahun ini akan digelar di Microsoft Theater di Los Angeles pada 20 November.