Wakil Ketua CJ ENM Terima Penghargaan Pillar Award

Photo : YONHAP News

Wakil Ketua CJ Group Lee Mie-kyung menerima Penghargaan Pilar dari Academy Museum of Motion Pictures Amerika Serikat (AS) atas kontribusinya dalam kegiatan seni budaya global, termasuk industri perfilman.CJ ENM mengatakan bahwa Lee memperoleh penghargaan tersebut dalam acara gala tahunan kedua Academy Museum of Motion Pictures yang diadakan pada Sabtu (15/10) waktu setempat di Los Angeles, AS.Pihak Academy Museum menuturkan bahwa Lee telah mendukung kegiatan-kegiatan seni budaya global dengan kepemimpinan yang baik dan meningkatkan popularitas konten.Lee dipuji karena telah mendorong perkembangan industri budaya pop Korea Selatan seperti film, penyiaran dan musikal, dengan mendirikan CJ ENM, yang merupakan anak perusahaan CJ Group.Selain berada di balik kesuksesan film "Parasite", dia juga menjabat sebagai manajer produksi film Korea lain yang dirilis pada tahun ini, termasuk "Decision to Leave" dan "Broker" yang masing-masing telah menerima penghargaan untuk sutradara terbaik dan penghargaan aktor terbaik di Festival Film Internasional Cannes tahun ini.