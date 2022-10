63% Ekonom AS Prediksi Resesi Dalam 1 Tahun ke Depan

Photo : YONHAP News

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar ekonom Amerika Serikat (AS) memprediksi terjadinya resesi pada tahun depan.Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Wall Street Jorunal terhadap 66 ekonom, hampir dua pertiga, atau 63 persen, memperkirakan AS akan mengalami resesi dalam 12 bulan ke depan.Prediksi mengenai resesi tersebut meningkat dibandingkan tiga bulan sebelumnya, di tengah berlanjutnya perekonomian global yang memburuk akibat tren kenaikan suku bunga dan harga minyak.AS baru-baru ini telah tiga kali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75% poin secara berturut-turut. Namun demikian, laporan tingkat inflasi yang dirilis pada pekan lalu menunjukkan kenaikan 8,2 persen dibandingkan setahun sebelumnya, melampaui prediksi pasar keuangan.Presiden AS Joe Biden mengatakan meski prihatin akan inflasi global, dia menyebut perekonomian AS tetap kuat.Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Rhee Chang-yong yang mengunjungi AS untuk menghadiri Sidang Umum Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) melontarkan bahwa AS berencana melanjutkan tren suku bunga yang tinggi untuk beberapa waktu ke depan.Dia mengatakan masih belum terpantau indikasi risiko di Korea Selatan, namun pihak berwenang tengah memperketat pengawasan, khususnya terhadap lembaga-lembaga keuangan bukan bank.