Ketua JCS Korsel, AS, dan Jepang Bertemu di Washington D.C.

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Kim Seung-kyum mengadakan pembahasan bersama Ketua JCS Jepang dan Amerika Serikat di Amerika Serikat (AS).JCS mengatakan pada Selasa (18/10) bahwa Ketua JCS Kim Seung-kyum mengunjungi AS mulai tanggal 18-23 Oktober atas undangan resmi dari Kepala JCS AS Jenderal Mark Milley.Ketua JCS Kim berpartisipasi dalam pertemuan Komite Militer antara Korea Selatan dan AS ke-47 yang digelar di Washington D.C. pada Rabu (19/10) untuk membahas kondisi keamanan di Semenanjung Korea, peningkatan kesiapsiagaan gabungan, transfer hak kontrol operasi di masa perang (OPCON) ke Korea Selatan, dan isu lainnya.Pada pagi hari Kamis (20/10), ketiganya dijadwalkan membahas mengenai lingkungan keamanan di Semenanjung Korea, latihan atau kerja sama multilateral, dan lain sebagainya di pertemuan antara Kepala JCS Korea Selatan, AS dan Jepang.Ketua JCS Kim juga mengunjungi Komando Taktik Militer AS untuk membahas langkah kerja sama strategis antara Korea Selatan dan AS dalam menghadapi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara.Pertemuan Ketua JCS Korea Selatan, AS, dan Jepang rutin digelar sekali setahun melalui pertemuan tatap muka atau pertemuan secara virtual.