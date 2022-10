AS Indikasikan Penolakan Penempatan Aset Strategis Militer di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengindikasikan posisi negatif terhadap penempatan permanen aset strategis AS di Korea Selatan untuk melawan peningkatan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Juru Bicara Pentagon Pat Ryder mengeluarkan posisi tersebut dalam sebuah pengarahan pers hari Selasa (18/10) saat ditanya mengenai isu tersebut.Tanpa memberikan jawaban langsung, juru bicara itu mengatakan bahwa AS memiliki lebih dari 28.000 pasukan yang ditempatkan di Semenanjung Korea, memberikan sinyal mengenai komitmen Washington terhadap hubungan pertahanan dan kerja sama keamanan dengan masyarakat Korea Selatan. Dia juga menekankan bahwa komitmen tersebut jangka panjang dan akan tetap bertahan lama.Ditambahakannya bahwa AS akan terus bekerja sama erat dengan Korea Selatan, Jepang, dan negara sekutu regionalnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik.Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan telah menyediakan perlindungan yang memadai dan bahwa penempatan permanen aset strategis tidak diperlukan.