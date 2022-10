Aviation Tracker: AS Tempatkan Pesawat Pengebom B-1B ke Guam

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) tampak telah mengerahkan pesawat pengebom B-1B ke Guam di tengah indikasi kemungkinan uji coba nuklir ketujuh Korea Utara semakin dekat.Menurut pelacak aviasi Aircraft Spots pada Rabu (19/10), dua pesawat B-1B diterbangkan dari Pangkalan Angkatan Udara Ellsworth di South Dakota dan tiba di Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam pada Hari Selasa (18/10) sekitar pukul 07.00 waktu universal terkoordinasi.Dilaporkan bahwa ini adalah awal "penempatan Satuan Tugas Pengebom baru di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara".Penempatan B-1B ke Guam dilakukan saat AS mengirimkan peringatan keras kepada Korea Utara, yang dilaporkan telah menyelesaikan persiapan uji coba nuklir ketujuh.B-1B adalah salah satu dari tiba pesawat pengebom strategis AS, selain B-52 dan B-2, serta dapat mencapai Semenanjung Korea dari Guam dalam 2 jam.