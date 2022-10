AS Ungkapkan Kekhawatiran Serius Mengenai Penembakan Artileri Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Rabu (19/10) waktu setempat kembali mengungkapkan tidak adanya perubahan sikap mengenai niat berdialog dengan Pyongyang, serta mengungkapkan kekhawatiran mengenai penembakan artileri Korea Utara ke Laut Barat dan Timur.Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menduga-duga pikiran Korea Utara dan tembakan yang dilakukan Korea Utara sepanjang minggu ini sangat mengkhawatirkan.Patel mengatakan bahwa penembakan Korea Utara menyebabkan ketidakstabilan kondisi regional dan merugikan negara-negara mitra AS, termasuk Korea Selatan dan Jepang, yang saat ini terus melaksanakan kontak secara erat mengenai masalah tersebut.Korea Utara telah melanggar Kesepakatan Militer 19 September dengan menembakkan ratusan artileri ke zona penyangga laut antar-Korea di Laut Timur dan Barat sejak tanggal 14 hingga 19 Oktober.Terkait dengan rencana untuk berbagi nuklir antara AS dan Korea Selatan, yang diusulkan oleh sebagian pihak, Patel mengatakan bahwa Presiden Biden telah mengonfirmasi janji untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang kepada Korea Selatan dengan mengerahkan segenap kemampuan pertahanan AS.Pernyataan Patel tersebut dianalisis berarti penempatan nuklir taktis tidak diperlukan sebagaimana janji AS untuk mempertahankan Korea Selatan telah ditegaskan melalui sistem pencegahan yang diperpanjang.Patel juga menyebut pemerintah AS tetap meyakini bahwa dialog dengan Korea Utara adalah inti dari upaya pewujudan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.