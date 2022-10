Pertemuan Komite Militer Antara Korsel dan AS Diadakan di Washington

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan pada Kamis (20/20) mengatakan bahwa Ketua JCS Kim Seung-kyum dan mitranya dari Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark Milley menggelar pertemuan Komite Militer antara Korea Selatan dan AS yang ke-17 di kantor Kementerian Pertahanan AS pada Rabu (19/10).Selain Kim dan Milley, pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Perencanaan Strategis JCS Lee Yeong-soo, Komandan Indo-Pasifik John Aquilino, serta Komandan Pasukan Gabungan (CFC) Paul LaCamera.Kedua belah pihak telah mengonfirmasi kekukuhan aliansi Korea Selatan dan AS yang berkelanjutan serta membahas beberapa masalah keamanan di Semenanjung Korea dan sekitarnya.Kedua Ketua JCS itu membahas provokasi nuklir dan rudal Korea Utara beserta tanggapannya.Dalam kesempatan itu, Milley kembali memastikan janji AS untuk pertahanan Korea Selatan, termasuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang.Menurut JCS Korea Selatan, kedua kepala JCS tersebut sepaham akan pentingnya kerja sama untuk pertahanan dan keamanan demi pencapaian denuklirisasi, perdamaian, dan kesejahteraan di Semenanjung Korea serta kebebasan di kawasan Indo-Pasifik.Pertemuan Komite Militer antara Korea Selatan dan AS diadakan setiap tahun sejak tahun 1978 di Seoul dan Washington secara bergantian untuk membahas sejumlah masalah militer dalam persekutuan kedua negara.