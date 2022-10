Ketua JCS Korsel Kunjungi Komando Strategis AS

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan Kim Seung-kyum yang tengah berkunjung ke Amerika Serikat (AS) mengunjungi Komando Strategis AS pada Jumat (21/10) dan bertemu dengan komandan pasukan Laksamana Charles Richard untuk membahas situasi keamanan di Semenanjung Korea dan langkah-langkah mempererat koordinasi bilateral.Komandan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan AS Paul LaCamera dilaporkan juga bergabung dalam kunjungan tersebut.Menurut JCS pada Sabtu (22/10), selama pertemuan itu, keduanya sependapat bahwa kondisi keamanan sangat serius di tengah pergerakan terkini Korea Utara, termasuk peningkatan kemampuan nuklir dan rudal, pengadopsian undang-undang (UU) penggunaan senjata nuklir, dan pelaksanaan latihan unit operasi nuklir taktis.Keduanya menekankan bahwa setiap ancaman nuklir Korea Utara pasti akan ditanggapi dengan keras dan luar biasa oleh persekutuan Korea Selatan dan AS.Mereka juga menyepakati bahwa Korea Selatan dan AS akan mengoperasikan dan menempatkan aset strategis AS di Semenanjung Korea secara tepat dan memadai, serta memperluas latihan militer dan melanjutkan kerja sama melalui dilaog strategis.Sementara itu, Laksamana Richard menjelaskan kesiapan Komando Strategis, yang dapat secara efektif menanggapi setiap ancaman Pyongyang.Dia pun kembali menegaskan komitmen AS untuk menyediakan berbagai kemampuan pertahanan pencegahan yang diperpanjang untuk melindungi Korea Selatan.Ketua Kim juga mengunjungi Komando Luar Angkasa AS untuk pertama kalinya sebagai Ketua JCS Korea Selatan dan bertukar pendapat dengan Jenderal James Dickinson untuk mengembangkan pertukaran dan kerja sama bilateral.