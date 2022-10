AL Korsel Mulai Latihan Gabungan Bersama AD dan AU Korsel Serta Pasukan Militer AS

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan akan meluncurkan latihan gabungan skala besar bersama Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Penjaga pantai Korea Selatan dan pasukan militer Amerika Serikat (AS) selama empat hari mulai Senin (24/10) di perairan Laut Barat.Latihan bersama ini merupakan latihan manuver di laut dengan skala besar untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi gabungan dan membangun kesiapan militer untuk melawan provokasi musuh.Dalam latihan gabungan tersebut, AL Korea Selatan memobilisasi 20 unit kapal induk, termasuk kapal perusak Aegis dan helikopter operasi maritim, sementara AD dan AU mengerahkan masing-masing helikopter Apache serta pesawat jet tempur F-15K dan KF-16.Selain itu, helikopter Apache dari AD AS dan pesawat A-10 dari AU AS pun turut berpartisipasi dalam latihan kali ini.AL Korea Selatan menjelaskan bahwa dalam latihan gabungan kali ini, AD dan AU serta Penjaga Pantai Korea Selatan bersama pasukan militer AS berkali-kali melakukan pertukaran informasi dan operasi dengan simulasi pertempuran di medan perang yang sebenarnya.Ditambahkan pula bahwa latihan gabungan AL yang digelar secara rutin setiap tahun juga diharapkan akan meningkatkan interoperabilitas dan mempertahankan postur kesiapan militer yang tinggi melalui latihan intensif.