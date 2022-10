Ekspektasi Inflasi Naik di Oktober Setelah 2 Bulan Penurunan

Photo : YONHAP News

Inflasi ekspektasi di Oktober meningkat untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (25/10), inflasi ekspektasi, yang mengukur perkiraan kenaikan harga konsumen dalam 12 bulan ke depan, tercatat di 4,3 persen pada bulan ini, naik sepersepuluh persen dibandingkan September.Ini menandai kenaikan per bulan pertama dalam tiga bulan terakhir. Indeks tersebut turun selama 2 bulan berturut-turut di Agustus dan September setelah mengalami kenaikan tertinggi sebesar 4,7 persen di Juli.Seorang pejabat senior BOK mengatakan bahwa kenaikan didorong oleh naiknya harga utilitas publik seperti listrik dan gas serta harga produk pertanian, perikanan, dan peternakan di tengah tingginya inflasi yang tercatat di kisaran 5 persen.Inflasi yang dirasakan konsumen selama setahun terakhir juga naik sepersepuluh persen per bulan mencatatkan yang tertinggi sebesar 5,2 persen di Oktober.Indeks sentimen konsumen, yang mengukur bagaimana konsumen menilai kondisi ekonomi di masa depan, turun 2,6 persen per bulan menjadi 88,8.