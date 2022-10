Dewan Keamanan Nasional AS : Korut Dapat Lakukan Uji Coba Nuklir ke-7 Kapan Saja

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa pihaknya masih meyakini Korea Utara dapat melakukan uji coba nuklir ketujuh kapan saja dan menekankan kembali komitmen AS untuk berdialog tanpa prasyarat.Berbicara kepada wartawan pada Senin (24/10), John Kirby, Koordinator untuk Komunikasi Strategis di Dewan Keamanan Nasional, mengatakan bahwa AS yakin Korea Utara siap melaksanakan uji coba nuklir lainnya.Kirby menekankan kembali bahwa AS berkomitmen untuk berdialog dengan Pyongyang, dan Washington menawarkan untuk berbicara dengan Korea Utara tanpa prasyarat.Dia juga menunjukkan bahwa serangkaian peluncuran rudal Korea Utara akhir-akhir ini telah mendorong kekhawatiran AS akan provokasi Korea Utara, yang mengakibatkan Washington memperkuat kemampuan pembagian intelijen di sekitar Semenanjung Korea beberapa bulan lalu.Mengatakan bahwa penguatan upaya serupa adalah alasan AS mengadakan latihan militer gabungan bilateral dan trilateral bersama Korea Selatan dan Jepang, Kirby juga mengonfirmasi kembali komitmen AS untuk mempertahankan kedua negara sekutunya tersebut, dengan mengutip bahwa "perjanjian persekutuan" bukan hanya secara lisan tetapi tertulis.