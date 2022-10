Sentimen Bisnis Menurun 2 Bulan Berturut-turut di Oktober

Photo : YONHAP News

Sentimen bisnis memburuk selama dua bulan berturut-turut di Oktober, di tengah berkembangnya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (26/10), indeks survei bisnis (BSI) untuk semua industri turun 2 poin per bulan, tercatat di 76 pada Oktober, menandai yang terendah dalam 20 bulan terakhir sejak Februari 2021 saat tercatat 76.Angka di bawah 100 menunjukkan bahwa yang pesimis melebihi yang optimis. Ini merupakan kedua kali berturut-turut indeks turun setelah sempat naik ke angka 80 pada Juli dan 81 pada Agustus.Bank sentral tersebut menyebut penurunan didorong oleh kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi akibat naiknya suku bunga acuan Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi utama dunia di tengah meningkatnya harga.BSI untuk manufaktur turun 2 poin per bulan mencatatkan 72 di Oktober, merupakan yang terendah dalam 25 bulan terakhir sejak September 2020, sementara indeks untuk industri bukan manufaktur, seperti restoran, grosir dan ritel, juga turun 2 poin menjadi 79, mencatatkan yang terendah sejak September 2021.Sementara itu, prediksi bisnis perusahaan lokal untuk November turun 3 poin per bulan, tercatat di 76.