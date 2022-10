AS Siap Ambil Langkah Tambahan untuk Mencegah Ancaman Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri (kemlu) Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Washington bersama Seoul dan Tokyo tengah melakukan persiapan menghadapi uji coba nuklir Korea Utara.Juru Bicara Kemlu AS Ned Price mengatakan dalam pengarahan pers pada Selasa (25/10) waktu setempat bahwa AS telah memperingatkan Korea Utara mengenai persiapan uji coba nuklir yang kemungkinan akan segera dilakukan, serta kosekuensi yang harus ditanggung jika Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir.Menurutnya, AS secara konsisten menekankan tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara dan tetap percaya bahwa pendekatan diplomasi merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan akhir denuklirsasi Semenanjung Korea.Mengutip pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman dalam pertemuan dengan rekannya dari Korea Selatan dan Jepang di Tokyo tentang kuatnya komitmen pertahanan AS, Price mengatakan bahwa AS siap mengambil langkah tambahan guna mencegah setiap provokasi Korea Utara, termasuk kemungkinan uji coba nuklir ketujuh.