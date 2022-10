BTS, Jung-kook, BLACKPINK Dinominasikan di People's Choice Awards 2022

Photo : YONHAP News

Boyband BTS dan salah satu anggotanya, Jung-kook, bersama girlband BlackPink dinominasikan untuk People's Choice Award, yang merupakan sebuah acara penghargaan budaya populer bergengsi di Amerika Serikat (AS).Berdasarkan nominasi yang diumumkan oleh People's Choice Awards di laman situs webnya pada Rabu (26/10) waktu setempat, BTS dinominasikan dalam tiga kategori, yaitu 'Grup Tahun Ini', 'Video Musik Tahun Ini' untuk lagu "Yet To Come", dan 'Konser Tur Tahun Ini' untuk konser mereka "Permission to Dance on stage".Sementara anggota BTS, Jung-kook, dinominasikan untuk dua kategori, yaitu 'Video Musik Tahun Ini' dan 'Lagu Kolaborasi Tahun Ini' dengan lagu "Left and Right" yang merupakan kolaborasi bersama penulis lagu AS, Charlie Puth.BLACKPINK juga dinominasikan di kategori 'Grup Tahun Ini' dan 'Video Musik Tahun Ini' untuk lagunya "Pink Venom".Di ajang penghargaan People's Choice Awards tahun lalu, BTS berhasil meraih tiga penghargaan, sementara serial drama Netflix Korea Selatan "Squid Game" mendapatkan penghargaan di kategori 'Bingeworthy Show of The Year'.People's Choice Awards disponsori oleh saluran televisi kabel 'E' milik NBC Universal, dan pemenang dipilih oleh penggemar melalui pemungutan suara secara online di seluruh kategori budaya populer, termasuk film, TV, musik, game, dan media sosial.