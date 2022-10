Paus Fransiskus Sampaikan Belasungkawa Atas Insiden Itaewon

Photo : YONHAP News

Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, mendoakan para korban insiden Itaewon dalam sebuah misa yang diselenggarakan di Basilika Kepausan Santo Petrus di Vatikan, Roma.Khususnya beliau mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban yang sebagian besar merupakan kaum muda dalam insiden yang terjadi sangat mendadak tersebut.Selain itu, para utusan diplomatik asing dan kedutaan besar di Korea Selatan menyampaikan belasungkawa atas para korban.Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan Philip Goldberg menyampaikan dalam akun Twitter pada Minggu (30/10) bahwa dia "terpukul oleh kehilangan nyawa yang tragis di Itaewon" dan berbagi pesan belasungkawa dan penghiburan bagi para korban, keluarga mereka, dan masyarakat Korea Selatan.Kedutaan Besar AS di Seoul mengunggah sebuah pernyataan di situs webnya, berharap agar semua korban luka di peristiwa Itaewon dapat segera pulih, menekankan bahwa AS berdiri di sisi Korea Selatan "selama masa yang sangat sulit ini" sebagai sekutu, mitra, dan sahabat.Kedutaan Besar China di Korea Selatan mengatakan bahwa Duta Besar Xing Haiming mengirimkan sebuah surat kepaa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin pada Minggu (30/10) yang memuat pesan duka cita atas para korban dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan serta korban luka.Duta Besar Inggris untuk Korea Selatan Colin Crooks juga membuat sebuah pernyataan via sebuah akun Twitter, mengungkapkan belasungkawa kepada warga Korea Selatan dan para korban serta keluarga mereka.Beberapa Kedutaan Besar di Korea Selatan juga mengibarkan bendera setengah tiang untuk menunjukkan masa berkabung atas korban meninggal dunia dalam peristiwa tragis tersebut.Menteri Park menyampaikan terima kasih melalui akun Twitter untuk ucapan belasungkawa dari seluruh dunia, mengatakan bahwa ucapan tersebut telah memberikan penghiburan bagi masyarakat Korea, menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan sedang bekerja keras untuk menyediakan dukungan dan bantuan bagi keluarga korban yang berduka dan terluka, termasuk bagi warga negara asing.Sejumlah 26 orang dari total 154 korban meninggal dunia di Itaewon pada peristiwa yang terjadi hari Sabtu (29/10) malam di Itaewon adalah warga asing, termasuk 5 warga negara Iran, 4 warga China, 4 warga Rusia, 2 warga Amerika Serikat, dan 2 warga Jepang.