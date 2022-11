AS Tolak Kemungkinan Akui Korut Sebagai Negara Nuklir

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah menekankan kembali bahwa sesuai dengan kebijakan AS, pihaknya tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengeluarkan posisi tersebut pada Senin (31/10) dalam sebuah pengarahan pers untuk menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pengakuan serupa dari AS.Price mengatakan bahwa hal itu "bukanlah kebijakan AS" dan pihaknya tidak melihat hal tersebut akan menjadi kebijakan AS, bahkan setelah komentar baru-baru ini yang dibuat oleh Wakil Menteri untuk Kontrol Senjata AS Bonnie Jenkins mengenai kemungkinan pembicaraan kontrol senjata dengan Pyongyang.Price mengatakan bahwa kebijakan AS mengenai Korea Utara tetap pada pencapaian denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea dan Washington tetap terbuka untuk mengadakan dialog bersama Pyongyang tanpa persyaratan apapun.