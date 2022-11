Harga Konsumen Naik 5,7% di Oktober

Photo : YONHAP News

Harga konsumen naik hampir 6 persen per tahun di Oktober, naik dibandingkan bulan sebelumnya.Menurut Badan Statistik Korea pada Rabu (02/11), indeks harga konsumen Korea Selatan tercatat di 109,21 di bulan Oktober, naik 5,7 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Harga-harga konsumen secara konsisten naik dari 3,6 persen di Januari menjadi 6,3 persen di Juli, sebelum kemudian turun menjadi 5,7 persen di Agustus dan 5,6 persen di September, namun kembali naik di Oktober.Kenaikan ini didorong oleh naiknya harga listrik, gas, dan produk-produk industri, dengan harga listrik dan gas melonjak 23,1 persen, merupakan kenaikan terbesar sejak Januari 2010.Meningkatnya harga produk-produk petroleum melambat menjadi 10,7 persen per tahun, sementara harga-harga komoditas naik 7,3 persen di Oktober dibandingkan setahun sebelumnya, dan harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 5,2 persen pada periode tersebut.Harga jasa juga mengalami kenaikan 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Inflasi inti, yang mengecualikan volatilitas harga makanan dan minyak, naik 4,8 persen per tahun di Oktober.