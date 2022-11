Cadangan Devisa Korsel Turun Selama 3 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan menurun untuk ketiga bulan berturut-turut di Oktober, seiring otoritas keuangan berupaya menstabilkan pasar valuta asing yang terguncang akibat penguatan dolar AS.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (03/11), cadangan devisa Korea Selatan tercatat sebanyak 414,01 miliar dolar AS per ahir bulan lalu, turun 2,76 miliar dolar dibandingkan sebulan sebelumnya.Cadangan devisa turun selama tiga bulan berturut-turut setelah sempat naik di Juli. Pada September cadangan devisa Korea Selatan menyusut 19,66 miliar dolar, merupakan penurunan terbesar dalam sekitar 14 tahun sejak 2008.Hingga akhir bulan September, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa kesembilan terbesar di dunia.China berada di puncak daftar dengan 3 triliun dolar AS, diikuti oleh Jepang, Swiss, Taiwan, dan Rusia.