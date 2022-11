AS Khawatirkan Provokasi Korut, Termasuk Uji Coba Nuklir ke-7

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara yang jatuh di bagian selatan Garis Batas Utara (NLL) antar-Korea pada Rabu (02/11), mengatakan langkah tersebut merupakan keputusan sembrono dan mengancam keamanan regional.Kementerian mengungkapkan kekhawatiran akan kemungkinan provokasi tambahan Korea Utara, mengatakan bahwa jumlah rudal yang diluncurkan pada Rabu (02/11) kemarin sangat luar biasa.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Edward Price mengatakan pihaknya mengkahwatirkan kemungkinan provokasi tambahan Korea Utara, termasuk uji coba nuklir ke-7, kemudian mengeluarkan peringatan terhadap Korea Utara bahwa pihaknya akan menghadapi balasan jika melakukan uji coba nuklir.AS membuat pembenaran mengenai pelaksanaan latihan gabungan 'Vigilant Storm' antara Korea Selatan dan AS yang sedang berlangsung, mengatakan bahwa kemampuan pertahanan Korea Selatan harus diperkuat melalui latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS sebagaimana Korea Utara tidak menerima tawaran AS untuk berdialog.Sementara itu, Kantor Kepresidenan AS menyebut pihaknya telah mendapat informasi bahwa Korea Utara memberikan kepada Rusia sejumlah besar peluru yang digunakan di Perang Ukraina.Menurutnya, Korea Utara memenuhi permintaan pembelian senjata oleh Rusia tersebut dengan berpura-pura mengirimkannya ke Timur Tengah atau Afrita Utara.Korea Utara pada September lalu membantah tuduhan AS tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah dan tidak akan mengekspor senjata atau amunisi ke Rusia.AS juga telah mengumumkan akan meminta pertanggung-jawaban Korea Utara melalui upaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi hal itu tampak sulit terwujud mengingat Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB.