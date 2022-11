Para Pemimpin Ekonomi dan Keuangan Korsel Sebut Ketidakpastian Pasar Meningkat

Photo : YONHAP News

Sejumlah pemimpin otritas ekonomi dan keuangan Korea Selatan pada Kamis (03/11) pagi menggelar pertemuan darurat ekonomi makro dan keuangan untuk membahas dampak kenaikan suku bungan acuan Amerika Serikat (AS) di pasar keuangan Korea Selatan.Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Urusan Ekonomi Choo Kyung-ho, Gubernur Bank Sentral Korea Rhee Chang-yong, Ketua Komisi Urusan Keuangan Kim Joo-hyun, dan Ketua Badan Pengawas Keuangan Lee Bok-hyun.Para peserta memeriksa tren pasar keuangan internasional dan pasar obligasi setelah Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan.Wakil Perdana Menteri Choo menaruh perhatian pada pernyataan Jerome Powell bahwa terlalu dini untuk menghentikan kenaikan suku bunga dan tingkat suku bunga akhirnya dapat saja lebih tinggi dari perkiraan.Choo menegaskan bahwa karena adanya ketidakpastian di pasar keuangan global yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka pihaknya terus mewaspadai dan akan menanggulangi kondisi yang ada.Para peserta rapat juga memperkirakan dampak kenaikan suku bunga AS terbatas di pasar keuangan domestik Korea Selatan jika melihat reaksi pasar hingga saat ini.Namun ditambahkan bahwa kondisi pasar akan terus diperhatikan sebagaimana kemungkinan risiko Korea Utara dapat terealisasi.Selain itu, BOK juga mengadakan pertemuan untuk memeriksa kondisi pasar.Wakil Gubernur BOK Lee Seung-heon yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan bahwa kenaikan suku bunga AS sesuai dengan perkiraan sebelumnya, dan menyebut bahwa pernyataan Powell telah menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global.Dilanjutkannya, jika volatilitas di pasar keuangan dalam negeri meningkat, pihaknya akan mengambil tindakan untuk menstabilkan pasar di waktu yang tepat.