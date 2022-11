Korut Tembakkan Rudal dan Artileri Setelah Korsel-AS Perpanjang Latihan Militer Gabungan

Photo : KBS News

Korea Utara kembali meluncurkan tiga rudal balistik dan menembakkan peluru artileri pada Kamis (03/11) malam, setelah seorang pejabat tinggi militer Korea Utara membuat pernyataan mengecam Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang memperpanjang jadwal latihan udara gabungan Vigilant Storm.Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengatakan bahwa pihaknya mendeteksi tiga rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan dari daerah Kabupaten Koksan di Provinsi Hwanghae Utara menuju Laut Timur mulai pukul 21.35 hingga 21.49 waktu Korea.JCS mengatakan rudal tersebut menempuh jarak sekitar 490 kilometer dengan kecepatan 6 Mach di ketinggian 130 kilometer, menambahkan bahwa otoritas intelijen Korea Selatan dan AS sedang menganalisis rincian peluncuran tersebut.Menurut JCS, sekitar satu jam 40 menit kemudian, Korea Utara menembakkan sekitar 80 peluru artileri pada pukul 23.30 ke zona penyangga militer di Laut Timur, merupakan aksi yang melanggar perjanjian militer antar-Korea 2018.Provokasi terbaru ini dilakukan tepat setelah Pak Jong-chon, Wakil Ketua Komite Militer Pusat Partai Buruh Korea Utara, mengecam keputusan Korea Selatan dan AS untuk memperpanjang latihan udara gabungan, menyebut hal itu sebagai "kesalahan besar dan pilihan berbahaya."Korea Selatan dan AS sebelumnya memutuskan pada hari Kamis (03/11) untuk memperpanjang latihan udara bersama yang melibatkan 240 pesawat tempur, setelah menyepakati perlunya untuk bersama-sama menunjukkan postur pertahanan gabungan yang solid dalam menghadapi meningkatnya provokasi Korea Utara.