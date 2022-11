Aset Strategis AS Ditempatkan Secara Konstan di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) berjanji menanggapi setiap provokasi Korea Utara dengan menempatkan aset strategis AS di Semenanjung Korea di level yang sama dengan penempatan permanen.Dalam sebuah konferensi pers gabungan setelah Rapat Konsultasi Keamanan Korea Selatan - AS (SCM) ke-54 di Pentagon, AS, pada Kamis (03/11), Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup mengonfirmasi jaminan tersebut yang diberikan oleh rekannya, Lloyd Austin.Menteri Lee mengatakan bahwa kedua negara sekutu telah sepakat untuk secara aktif menanggapi setiap provokasi Korea Utara dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas penempatan aset strategis AS di Semenanjung Korea ke level yang sama dengan penempatan konstan.Austin menjelaskan bahwa sementara ini tidak akan terdapat penempatan aset strategis baru, termasuk kapal selam bertenaga nuklir, kapal induk dan pesawat pengebom, pihaknya akan mengerahkan aset-aset tersebut keluar masuk secara rutin.Para pemimpin pertahanan tersebut juga sepakat untuk melaksanakan latihan militer gabungan untuk efektivitas operasi pencegatan yang diperpanjang dari Amerika Serikat, termasuk payung nuklir, sembari melanjutkan latihan militer gabungan skala besar pada tahun depan.Kedua pihak juga telah sepakat membuat sebuah badan konsultasi kebijakan mengenai tanggapan rudal Korea Utara.