Pemerintah Korsel Sampaikan Pengajuan Penangguhan IRA AS Selama 3 Tahun

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan usulan tertulis kepada Amerika Serikat, termasuk meminta penundaan aplikasi persyaratan Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) Amerika Serikat (AS) selama 3 tahun ke depan, serta melongarkan definisi perakitan akhir.Menurut usulan tersebut, Korea Selatan meminta penangguhan terkait pemotongan pajak bagi kendaraan ramah lingkungan selama 3 tahun ke depan bagi perusahaan asing yang berinvestasi di AS.Selain itu, pihaknya mengusulkan revisi persyaratan perakitan akhir kendaraan dalam UU Pengurangan Inflasi untuk diperlonggar agar meskipun hanya sebagian proses perakitan saja dilakukan di Amerika Utara dapat dianggap memenuhi syarat perakitan di Amerika Utara.Menurut UU Pengurangan Inflasi AS, kendaraan listrik yang dirakit di Amerika Utara dapat menerima subsidi pemotongan pajak.Selain itu, kendaraan listrik yang dapat menerima pemangkasan pajak harus menggunakan baterai berbahan-bahan utama yang berasal dari negara yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan AS atau suku cadang baterai yang diproduksi atau dirakit di AS.Kementerian Keuangan AS tengah mengumpulkan pendapat mengenai enam pasal dalam UU tersebut selama satu bulan sejak tanggal 5 Oktober.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya mengatakan bahwa Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun telah mengadakan pertemuan virtual terkait UU Pengurangan Inflasi bersama Penasihat Iklim Nasional Gedung Putih John Podesta sebelum menyerahkan usulan tertulis tersebut.