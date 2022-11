BTS, Musisi dengan Lagu Terbanyak di Puncak Billboard Hot 100 dalam 1 Dekade

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan BTS menjadi musisi dengan lagu terbanyak yang berhasil menduduki peringkat puncak Billboard Hot 100 dalam satu dekade terakhir.Industri musik pop Korea Selatan pada hari Minggu (06/11) melaporkan bahwa Billboard telah merilis daftar musisi yang paling banyak menduduki posisi puncak Billboard Hot 100 dalam 10 tahun terakhir, dan BTS berada di urutan teratas dengan enam lagu di puncak daftar lagu terpopuler tersebut, disusul oleh Ariana Grande, Taylor Swift dan Justin Bieber.Enam lagu BTS yang pernah berada di peringkat pertama Billboard Hot 100 adalah "Dynamite", "Savage Love", "Life Goes On", "Butter", "Permission to Dance", dan "My Universe".Saat ini, salah satu anggota BTS, Jin, berencana akan menjalani wajib militer, sehingga masing-masing anggota lainnya kini sedang berfokus pada kegiatan solo mereka.Meski demikian, boyband asal Korea Selatan itu tetap menunjukkan popularitas tinggi di pasar musik global, sebagaimana mereka tetap menduduki peringkat top tangga album utama Billboard 200 selama 20 minggu berturut-turut dengan album mereka "Proof".