Wamenlu Korsel, AS, Jepang Adakan Pembicaraan Via Telepon Terkait Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri (wamenlu) Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengadakan pembicaraan via telepon untuk membahas langkah-langkah lanjutan dalam menghadapi peluncuran rudal tambahan yang kemungkinan dilakukan Korea Utara ke depan.Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan pada Senin (07/11) bahwa ketiga wamenlu mengutuk keras Pyongyang yang melakukan serangkaian provokasi rudal dalam skala dan metode yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan juga membahas cara peningkatan kerja sama trailteral.Ketiganya menyebut bahwa penembakan rudal balistik oleh Korea Utara merupakan pelanggaran yang jelas atas sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea maupun bagi komunitas Internasional.Ketiga diplomat top itu menekankan bahwa provokasi serupa akan membuat Korea Utara semakin terisolasi dan mendorong Korea Selatan, AS dan Jepang untuk terus melanjutkan upaya peningkatan kerja sama keamanan trilateral.