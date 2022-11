Neraca Transaksi Berjalan Korsel Catatkan Surplus di September

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan surplus neraca transaksi berjalan di September, membukukan kenaikan setelah defisit di bulan sebelumnya, meskipun besaran surplus menurun drastis dibandingkan setahun lalu.Berdasarkan data sementara yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (08/11), neraca transaksi berjalan mencatatkan surplus sebesar 1,61 miliar dolar AS di September.Mencatatkan defisit di Agustus setelah surplus selama tiga bulan berturut-turut, neraca tersebut kembali positif di September, namun jumlahnya menurun 8,89 milir dolar AS dibandingkan setahun sebelumnya.Penurunan ini didorong oleh turunnya surplus neraca barang secara signifikan, yang turun sekitar 9 miliar dolar AS per tahun menjadi 490 juta dolar di September.Surplus neraca transaksi berjalan kumulatif selama September tercatat sebesar 24,1 miliar dolar AS, turun sekitar 43,3 miliar dolar AS dibandingkan setahun lalu.