Pejabat Tinggi AL Korsel, AS, Jepang Gelar Pertemuan

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi Angkatan Laut Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang bertemu di Jepang pada 7 November kemarin untuk membahas langkah kerja sama menghadapi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara.Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan bahwa Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan Lee Jong-ho, yang tengah mengunjungi Jepang untuk berpartisipasi dalam Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat (WPNS), mengadakan pertemuan trilateral di Yokohama bersama Komandan Armada Pasifik AS Admiral Samuel Paparo dan Kepala Staf Angkatan Bela Diri Maritim Jepang ​Laksamana Sakai Ryo.Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara berbagi pandangan mengenai langkah peningkatan kerja sama keamanan untuk mencegah ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, pelaksanaan latihan gabungan antara ketiga negara secara konsisten, pelaksanaan pembahasan kebijakan tingkat tinggi, dan lain sebagainya.Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan bahwa pertemuan tiga pihak sangat bermakna di tengah situasi genting seperti saat ini, dan ketiganya menyamakan pandangan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.WPNS yang diselenggarakan oleh Angkatan Bela Diri Maritim Jepang menghadirkan 27 negara, termasuk Korea Selatan, AS, dan China.Sebelumnya, Angkatan Bela Diri Maritim Jepang telah menggelar International Fleet Review (IFR) dalam rangka memperingati 70 tahun pendirian Angkatan Bela Diri Maritim Jepang.Kehadiran kapal Angkatan Laut Korea Selatan kali ini di IFR yang diselenggarakan oleh Jepang merupakan kali pertama dalam 7 tahun terakhir.