Korsel Catat Penambahan 677.000 Pekerjaan di October

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan penambahan hampir 700.000 lapangan pekerjaan di Oktober, namun pertumbuhan tersebut melambat selama 5 bulan berturut-turut.Menurut Badan Pusat Statistik Korea pada Rabu (09/11), jumlah pekerja tercatat sejumlah 28 juta 418 ribu orang pada bulan lalu, menandai peningkatan sebanyak 677 ribu pekerja dibandingkan setahun sebelumnya yang merupakan peningkatan terbesar per tahun sejak Oktober 1999, saat tercatat penambahan 966.000 pekerjaan.Meskipun bulan lalu mencatatkan pertumbuhan pekerjaan bulanan selama 20 bulan berturut-turut sejak Maret tahun lalu, namun laju pertumbuhan per tahun melambat selama 5 bulan berturut-turut setelah mencatatkan 935.000 pekerjaan di Mei.Bulan Januari mencatatkan penambahan terbanyak dalam 22 tahun dengan sekitar 1 juta penambahan pekerjaan, yang terus berlanjut di Februari, sebelum kemudian menurun ke 800.000-an pekerjaan di Maret dan April, dan kemudian melonjak ke atas 900.000 pekerjaan di Mei.Tingkat lapangan pekerjaan di kalangan usia 15 tahun ke atas naik 1,3 persen poin per tahun mencapai 62,7 persen pada bulan lalu, merupakan yang tertinggi untuk bulan Oktober sejak data serupa mulai dikumpulkan pada 1982.Tingkat pengangguran turun 0,4 persen poin per tahun menjadi 2,4 persen.