AS Tetap Klaim Korut Pasok Senjata untuk Rusia

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) tetap mengklaim bahwa Korea Utara secara sembunyi-sembunyi menyuplai peluru artileri ke Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraina, klaim yang dibantah oleh Korea Utara.Juru Bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder menyatakan kembali posisi tersebut pada Selasa (08/11) dalam sebuah pengarahan pers saat ditanya mengenai keyakinan AS, menambahkan bahwa dia tidak memiliki hal baru untuk diberikan selain yang telah disebutkan oleh Dewan Keamanan Nasional.Namun demikian, Juru Bicara itu mengatakan bahwa AS memiliki informasi bahwa Korea Utara secara sembunyi-sembunyi memasok sejumlah besar peluru artileri ke Rusia, dan Washington akan terus memantau situasi.Tuduhan AS tersebut dibantah oleh pejabat senior Kementerian Pertahanan Korea Utara sehari sebelumnya, mengatakan bahwa Pyongyang tidak pernah membuat kesepakatan serupa dengan Moskow dan tidak memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut, menambahkan bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari "upaya bermusuhan" untuk merusak citra Korea Utara.